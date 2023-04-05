В Грузии приговорили к пяти годам тюрьмы бывшего главу Службы госбезопасности

Бывшего руководителя Службы государственной безопасности Грузии Сосо Гогашвили приговорили к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Городской суд Тбилиси признал Гогашвили виновным по пяти статьям уголовного кодекса, в частности о незаконном хранении оружия.

Следствие утверждает, что в период работы в должности с 2015 по 2018 год Гогашвили воспользовался доступом к информации и передал часть секретной информации другому лицу, умышленно разглашая государственную тайну.

Также заявили, что он незаконно получил видеоматериалы о частной жизни нескольких лиц, а также незаконно приобрел и хранил несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, часть из которых были зарегистрированы на имя родственника.

Сосо Гогашвили задержали в июле 2022 года. За несколько дней до его задержания появились записи с редакционного совещания оппозиционного телеканала "Мтавари". Они дали основания полагать, что материалы для журналистских расследований предоставлял Гогашвили.

Перед арестом Гогашвили написал в своем Facebook, что у него есть компромат на действующую власть. Уже под арестом он продолжил разглашать информацию.

Так, он обрисовал систему тайного прослушивания и заявил, что только этой работой занимаются 2 тысячи оперативников и что материалы якобы передают соучредителю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили.

Адвокат Гогашвили заявлял, что перед задержанием он успел передать документы с доказательствами фальсификаций на последних местных выборах в стране осенью 2021 года.

Власти назвали утверждение Гогашвили "абсурдом" и попыткой уклониться от ответственности.