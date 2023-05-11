Остин: Запад не даст втянуть себя в войну в Украине, но будет поддерживать ее сколько нужно

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин отметил важность недопустить втягивания Вашингтона и НАТО в полномасштабную войну в Украине, но подчеркнул, что поддержка Киева будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Об этом Остин сказал в четверг на слушаниях в Сенате, посвященных оборонному бюджету США на 2024 год, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы не дадим себя втянуть в войну, которую выбрал Путин, но мы будем рядом с Украиной, пока она защищается, и мы будем продолжать укреплять коллективную оборону НАТО и возможности сдерживания", – заявил глава Пентагона во время своего выступления.

Он напомнил, что Соединенные Штаты в течение прошлого года предоставили Украине более 32 миллиардов долларов военной помощи для борьбы с российской агрессией, что помогло удовлетворить ее насущные потребности и "привело к ощутимым успехам на поле боя".

Отдельно Остин вспомнил о заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, около 50 участников которой совместно выделили около 20 миллиардов долларов США на помощь Киеву в сфере безопасности. Он добавил, что эта поддержка будет продолжаться "столько, сколько нужно", чтобы Украина завоевала свою свободу.

По словам министра обороны США, запрос президента Джо Байдена на оборонный бюджет в 842 миллиарда долларов на 2024 финансовый год является беспрецедентно высоким, но соответствует вызовам безопасности, которые стоят перед Соединенными Штатами в мире.

В апреле глава Пентагона заявлял, что Украина имеет значительную часть возможностей, необходимых для успеха весеннего контрнаступления на фоне последствий утечки документов американской разведки.