Главный соперник Эрдогана обвинил РФ во вмешательстве в выборы президента Турции

Кандидат на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу обвиняет Россию во вмешательстве в президиентские выборы.

Соответствующее заявление на турецком и русском языках он опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Кылычдароглу отметил, что россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", которые вчера были разоблачены в Турции.

"Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", – написал он.

Дорогие русские друзья,

Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Sevgili Rus Dostlarımız,

Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Ранее стало известно, что один из кандидатов на президентских выборах в Турции Мухаррем Индже снял свою кандидатуру, выразив возмущение дискриминационной кампанией, которую развернули против него, заявив, что не видел чего-то подобного за все годы в политике.

По данным последнего опроса, нынешний турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов накануне президентских выборов, которые состоятся в воскресенье. Согласно опросу, Эрдогана поддерживают 43,7%, а Кылычдароглу – 49,3%. Такая ситуация означает, что победителя определит второй тур, который должен состояться 28 мая.

Подробно о выборах в Турции смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" и читайте в статье: Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.