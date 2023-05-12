Главы МИД стран ЕС обсудят поддержку Украины на встрече в Стокгольме

Министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече в Стокгольме в пятницу обсудят текущие вопросы внешней политики и политики безопасности, в частности, поддержку Украины на фоне российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в повестке дня встречи.

"Во время рабочего обеда 12 мая министры иностранных дел обсудят российскую агрессию, поддержку Украины и усиление диалога с третьими странами относительно глобальных последствий российской агрессии", – говорится в сообщении.

Во второй половине дня 12 мая министры иностранных дел, как ожидается, проведут стратегическую дискуссию по отношениям между ЕС и Китаем.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём будет принимать встречу, которая пройдет под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Напомним, Европейская комиссия подтвердила, что разработала юридически приемлемые варианты использования активов России – как частных, так и государственных – для восстановления Украины.

По состоянию на сейчас на территории Европейского Союза заморожены активы российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями ЕС, на сумму около 24,1 миллиарда евро. Санкции не предусматривают конфискации этих активов, поскольку это нарушает законодательство.

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