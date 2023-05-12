Глави МЗС країн ЄС обговорять підтримку України на зустрічі в Стокгольмі

Міністри закордонних справ ЄС на неформальній зустрічі у Стокгольмі в п’ятницю обговорять поточні питання зовнішньої та безпекової політики, зокрема, підтримку України на тлі російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у порядку денному зустрічі.

"Під час робочого обіду 12 травня міністри закордонних справ обговорять російську агресію, підтримку України та посилення діалогу з третіми країнами щодо глобальних наслідків російської агресії", – йдеться у повідомленні.

У другій половині дня 12 травня міністри закордонних справ, як очікується, проведуть стратегічну дискусію щодо відносин між ЄС та Китаєм.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом прийматиме зустріч, яка пройде під головуванням Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Нагадаємо, Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів Росії – як приватних, так і державних – для відбудови України.

Станом на зараз на території Європейського Союзу заморожені активи російських фізичних і юридичних осіб, що перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 24,1 мільярда євро. Санкції не передбачають конфіскації цих активів, оскільки це порушує законодавство.

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