Орбан поставил под сомнение необходимость существования Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз раскритиковал Европейский Союз и даже поставил под сомнение необходимость его существования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg.

Орбан выступил в городе Веспрем – одном из городов культуры ЕС в этом году. Это инициатива, призванная способствовать сотрудничеству и единству на континенте. Во время своего визита туда в пятницу он поднял вопрос о том, нужен ли вообще ЕС.

"Современная форма европейского сотрудничества была обусловлена двумя миссиями: мир и благосостояние. Если он не может выполнить две свои первоначальные миссии, то какой смысл в ЕС?", – сказал Орбан.

Антиевропейская риторика венгерского премьера усилилась после того, как Брюссель усилил финансовое давление на его страну. Споры с союзом по вопросам верховенства закона и коррупции привели к тому, что Брюссель отказал в помощи на сумму более 30 миллиардов долларов. Это также породило предположения о том, что Орбан намерен в конечном итоге вывести Венгрию из ЕС, что правительство страны неоднократно отрицало.

Орбан утверждает, что ЕС должен отменить санкции, наложенные на Россию, которые он винит в углублении рецессии в Венгрии. Он также призвал ЕС рассмотреть возможность прекращения помощи Украине в качестве способа прекращения войны.

Недавно Орбан в очередной раз повторил свой тезис о том, что в российско-украинской войне будут только побежденные, а не победители, а "Россия не будет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как она потерпит поражение".

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто снова резко раскритиковал американского посла Дэвида Прессмана, заявив, что тот занимается "пропагандой войны", тогда как Будапешт – на стороне мира.