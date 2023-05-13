Зеленский позвал итальянских политиков в Украину увидеть, почему она противостоит злу

Президент Владимир Зеленский во время визита в Рим призвал политических лидеров Италии и общественных деятелей посетить Украину, чтобы лучше понять, почему она так противостоит злу.

Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с главой правительства Италии Джорджией Мелони, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава государства констатировал, что уже два премьер-министра Италии, экс-премьер Марио Драги и действующая глава правительства Мелони побывали в Украине и воочию увидели последствия российской агрессии.

"Я хочу пригласить сейчас всех политических лидеров Италии, всех ваших общественных деятелей посетить нашу страну, пообщаться лично с людьми, обычными людьми. Мне кажется, что если вы увидите собственными глазами, что происходит, и что там наделал один человек – Путин, мне кажется, что все наконец поймут, почему мы так противостоим злу. Мы просто боремся за жизнь", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил народ Италии за поддержку, которую государство оказало нашей стране после начала полномасштабного вторжения России.

"Я благодарен от имени украинцев всем итальянцам, чьи сердца не остаются равнодушными к злу и поддерживают помощью в защите", – сказал он.

Мелони после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Риме пообещала предоставить Киеву полную поддержку для вступления в ЕС, в частности, помогая в сфере реформ.

Мелони также выразила уверенность в победе Украины в войне против России, заявив, что Рим будет продолжать работать с союзниками, чтобы в дальнейшем оказать военную поддержку Киеву.