Зеленський покликав італійських політиків в Україну зрозуміти, чому вона протистоїть злу

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Рима закликав політичних лідерів Італії та громадських діячів відвідати Україну, щоб краще зрозуміти, чому вона так протистоїть злу.

Про це Зеленський сказав на спільному брифінгу з главою уряду Італії Джорджією Мелоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Глава держави констатував, що вже два прем’єр-міністри Італії, експрем’єр Маріо Драгі та чинна очільниця уряді Мелоні побували в Україні та на власні очі побачили наслідки російської агресії.

"Я хочу запросити зараз усіх політичних лідерів Італії, усіх ваших громадських діячів відвідати нашу країну, поспілкуватись особисто з людьми, звичайними людьми. Мені здається, що якщо ви побачите на власні очі, що відбувається, і що там наробила одна людина – Путін, мені здається, що всі нарешті зрозуміють, чому ми так протистоїмо злу. Ми просто боремось за життя", – сказав Зеленський.

Президент подякував народу Італії за підтримку, яку держава надала нашій країні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Я вдячний від імені українців усім італійцям, чиї серця не залишаються байдужими до зла і підтримують допомогою у захисті", – сказав він.

Мелоні після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі пообіцяла надати Києву повну підтримку для вступу в ЄС, зокрема, допомагаючи у сфері реформ.

Мелоні також висловила впевненість у перемозі України у війні проти Росії, заявивши, що Рим продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надалі надати військову підтримку Києву.