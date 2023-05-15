В ЕС поддержали запрет уничтожения непроданной одежды

Государства-члены Европейского Союза предварительно одобрили запрет на уничтожение непроданной одежды с целью сокращения отходов текстильной промышленности и, соответственно, парниковых газов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно изданию Financial Times.

В марте 2022 года Еврокомиссия подготовила план, направленный на поощрение переработки и повторного использования товаров, назвав "крайне распространенной экологической проблемой" уничтожение непроданных потребительских товаров, таких как текстиль и обувь, из-за роста онлайн-продаж.

В конце прошлой недели страны-члены ЕС поддержали конкретный запрет на уничтожение "одежды или аксессуаров к одежде", который будет включен в требования к экодизайну для производителей на территории государств-членов.

Согласно проекту предложения, каждый товар будет иметь "паспорт продукта", который будет содержать информацию о том, как он был изготовлен, а к онлайн-маркетплейсам выдвинут требования, которые будут гарантировать, что они сбывают соответствующую продукцию.

Малый бизнес от запрета будет освобожден, а среднему бизнесу, который насчитывает до 249 работников и имеет годовой оборот менее 50 миллионов евро, будет предоставлено больше времени на переход. Подробности запрета еще должны быть согласованы и, как ожидается, окончательно одобрены 22 мая.

Тогда как Франция, Германия и Нидерланды выступали за одобрение запрета, против были такие государства-члены ЕС, как Швеция, где расположен гигант розничной торговли одеждой H&M. Некоторые страны-члены Евросоюза также предлагали, чтобы требования к экодизайну распространялись на электронные устройства и обувь.

Текстильная промышленность, по оценкам Еврокомиссии, отвечает за пятую часть парниковых выбросов на территории ЕС. Ежегодно граждане ЕС выбрасывают почти шесть миллионов тонн текстиля, но только четверть из них перерабатывается.