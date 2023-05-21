Потенциальные программы обучения украинских пилотов на истребителях F-16 со стороны союзников являются сигналом для России, чтобы она не рассчитывала на успех в своем вторжении в Украину даже в случае длительного конфликта.

Об этом заявил в воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц журналистам перед отъездом с саммита G7 в японском городе Хиросима, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Обучение пилотов – это более длительный проект", – сказал Шольц.

"США еще окончательно не решили, что будет в конце. Проект имеет послание для России: Россия не может рассчитывать на победу, если она делает ставку на долгую войну", – заявил немецкий канцлер.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна будет сотрудничать с Нидерландами, Бельгией и Данией, "чтобы предоставить Украине необходимый ей боевой воздушный потенциал".

Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.

По словам американских чиновников, обучение на самолетах американского производства будет происходить в Европе и займет определенное время, по оценкам, не менее 18 месяцев понадобится на подготовку и поставку самолетов.

Французский военный чиновник на брифинге для журналистов G7 выразил осторожность относительно этого процесса, заявив, что в случае Франции речь идет о базовой подготовке пилотов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский второй раз за неделю встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, на этот раз – на полях саммита государств "Группы семи" в японском городе Хиросима.

Ранее Олаф Шольц заявил, что не видит участия своей страны в дебатах о создании альянса для поставки западных истребителей в Украину.