Сунак: Украина должна не только выиграть войну, но и достичь длительного и справедливого мира

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил поддержку его страной защиты Украины от России, заявив, что "безопасность Украины – это наша безопасность".

Об этом Сунак заявил в своем выступлении в воскресенье в Хиросиме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Он напомнил предыдущее заявление британского правительства о том, что Соединенное Королевство начнет подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства "этим летом", чтобы "поддержать военно-воздушные силы Украины тем, что им нужно в будущем".

Сунак приветствовал "очень ощутимый прогресс в оказании дальнейшей поддержки", достигнутый на саммите G7, в частности, поддержку президентом США Джо Байденом "международной коалиции" стран для предоставления Украине новейших истребителей.

"Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется, потому что их безопасность – это наша безопасность" – заявил премьер Британии.

"Украина должна не только выиграть войну, но и достичь справедливого и прочного мира", – подчеркнул он.

Сунак приветствовал присутствие Владимира Зеленского на саммите G7 в Хиросиме как "очень мощный момент". В субботу лидеры провели двустороннюю встречу.

"Видеть президента Зеленского, который стоит бок о бок со своими союзниками по "Большой семерке", я думаю, является сигналом для России и мира, что мы едины в поддержке президента Зеленского и его народа и будем продолжать поддерживать его столько, сколько понадобится", – сказал Сунак.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что программы обучения украинских пилотов на истребителях F-16 со стороны союзников являются сигналом для России, чтобы она не рассчитывала на успех в своем вторжении в Украину даже в случае длительного конфликта.