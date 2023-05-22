В Грузии прокомментировали сообщения о начале морских грузовых перевозок в Новороссийск

Агентство морского транспорта Грузии прокомментировало сообщение о начале регулярных грузовых перевозок по морскому маршруту между российским городом Новороссийск и Батуми.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Ранее в Армении заявили, что между Россией и Грузией по маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск начались грузовые перевозки по морю.

В Агентстве морского транспорта Грузии подтвердили, что в апреле действительно были два рейса по указанному маршруту. Однако в Тбилиси говорят, что грузоперевозки – нерегулярные и коммерческие.

"Судно под флагом Палау Haci Musa Ucak (IMO 9128544) в апреле действительно выполнило два коммерческих рейса между Новороссийском и Батуми. Хотим подчеркнуть, что это нерегулярный рейс, который имеет полностью коммерческий характер", – заявили в ведомстве, добавив, что подобные рейсы осуществляются систематически.

По информации грузинского ведомства, компания, которой принадлежит указанное судно, не внесена в санкционный список, она планирует и в дальнейшем выполнять коммерческие рейсы.

"Что касается груза, то он является транзитным и предназначен для Республики Армения. Агентство морского транспорта Грузии в сотрудничестве со Службой доходов Минфина постоянно инспектирует как суда, так и судовладельцев на предмет международных санкций. Соответственно, если судно или владелец судна находятся в санкционном списке, ему не позволяют заходить в порты Грузии и проводить соответствующие процедуры", – говорится в заявлении.

Напомним, за последние дни Грузия разрешила трем авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ, в том числе и тем, которые обслуживали полеты в аннексированный Крым.

Детали читайте на сайте "ЕП": Крымский гвоздь в отношения с Грузией: как Тбилиси уничтожает стратегическое партнерство с Киевом.