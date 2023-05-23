Глава немецкой разведки не видит угроз для режима Путина в РФ

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что споры в российском обществе не представляют угрозы для режима президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Каль отметил, что не видит ослабления власти Путина в РФ.

"Мы не видим никаких трещин в системе Путина", – сказал он.

По его словам, публичная критика ведения войны против Украины является обычными разногласиями в России, а не угрозой для режима.

"Россия все еще способна вести войну в долгосрочной перспективе", – сказал глава немецкого разведывательного ведомства, указывая на недавно завербованных военных в армию РФ.

Каль сказал, что Россия также имеет достаточно техники и боеприпасов.

В то же время он отметил, что у России есть определенные уязвимые места, в частности, боеспособность вооруженных сил.

Ранее министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что сейчас ошибочно считать, что Россия несмотря на значительные потери в полномасштабной войне в Украине ослаблена и не способна на новые "стратегические сюрпризы".