Глава немецкой разведки не видит угроз для режима Путина в РФ
Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что споры в российском обществе не представляют угрозы для режима президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Каль отметил, что не видит ослабления власти Путина в РФ.
"Мы не видим никаких трещин в системе Путина", – сказал он.
По его словам, публичная критика ведения войны против Украины является обычными разногласиями в России, а не угрозой для режима.
"Россия все еще способна вести войну в долгосрочной перспективе", – сказал глава немецкого разведывательного ведомства, указывая на недавно завербованных военных в армию РФ.
Каль сказал, что Россия также имеет достаточно техники и боеприпасов.
В то же время он отметил, что у России есть определенные уязвимые места, в частности, боеспособность вооруженных сил.
Ранее министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что сейчас ошибочно считать, что Россия несмотря на значительные потери в полномасштабной войне в Украине ослаблена и не способна на новые "стратегические сюрпризы".