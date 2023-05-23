Глава німецької розвідки не бачить загроз для режиму Путіна в РФ

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що суперечки в російському суспільстві не становлять загрози для режиму президента РФ Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Каль зазначив, що не бачить послаблення влади Путіна в РФ.

"Ми не бачимо жодних тріщин у системі Путіна", – сказав він.

За його словами, публічна критика ведення війни проти України є звичайними розбіжностями в Росії, а не загрозою для режиму.

"Росія все ще здатна вести війну у довгостроковій перспективі", – сказав глава німецького розвідувального відомства, вказуючи на нещодавно завербованих військових до армії РФ.

Каль сказав, що Росія також має достатньо техніки і боєприпасів.

Водночас він зауважив, що у Росії є певні вразливі місця, зокрема, боєздатність збройних сил.

Раніше міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що зараз помилково вважати, що Росія попри значні втрати у повномасштабній війні в Україні ослаблена і не здатна на нові "стратегічні сюрпризи".