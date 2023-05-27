Twitter вышел из кодекса ЕС о дезинформации - еврокомиссар

Социальная сеть Twitter вышла из добровольного Кодекса практики Европейского Союза по дезинформации.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Twitter Inc. ранее в этом году была единственной крупной технологической платформой, не приславшая полного отчета в Европейский Союз согласно кодексу, которого компания согласилась придерживаться до того, как ее поглотил Илон Маск в конце 2022 года.

В отчете не хватало данных и не было обязательств социальной сети по предоставлению возможности фактчекерам, заявила в феврале Еврокомиссия.

"Twitter выходит из добровольного Кодекса практики ЕС по борьбе с дезинформацией. Но обязательства остаются. Вы можете убежать, но вы не можете спрятаться", – написал Бретон в Twitter поздно вечером в пятницу.

Он сказал, что помимо добровольных обязательств, борьба с дезинформацией станет юридической обязанностью с 25 августа в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах. Twitter будет квалифицироваться как "очень большая онлайн-платформа", что потребует от компании бороться с вредоносным контентом и подавать ежегодные оценки рисков в комиссию.

"Наши команды будут готовы к правоприменению", – добавил Бретон.

Массовые сокращения Маском рабочих мест в Twitter, в том числе увольнение всего брюссельского офиса компании, вызвали беспокойство относительно того, сможет ли компания внести необходимые изменения, чтобы соответствовать правилам ЕС.

Несоблюдение правил может стоить бизнесу штрафов в размере до 6% годового дохода или даже привести к полному запрету платформы со стороны Комиссии.

Напомним, Федеральная судебная палата Германии постановила, что Google и другие поисковики имеют право удалять публикации из результатов поиска только в том случае, если потерпевший может в должной мере доказать наличие заведомо ложных сведений.