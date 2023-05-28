Польша примет принципиальное решение по строительству первой АЭС до середины лета

До 13 июля Министерство климата и окружающей среды Польши должно выдать принципиальное решение по строительству первой атомной электростанции в Польше.

Об этом "Польскому радио" сообщила министр по вопросам климата и окружающей среды Анна Москва.

Благодаря этому решению инвестор – Polskie Elektrownie Jądrowe – сможет подать заявку на ряд дальнейших административных решений, таких как определение места размещения инвестиций и разрешение на строительство.

Министр Анна Москва объяснила, что принципиальным решением является одобрение государством проекта строительства электростанции. По ее словам, для компании такое решение будет означать, что она может реализовать инвестицию, независимо от того, "какое будет правительство, какие будут условия".

"Это обязательство государства поддерживать реализацию этого проекта, и это декларация того, что это важная инвестиция для энергетической политики и политики безопасности", – подчеркнула она.

Строительство атомной электростанции в Померании должно начаться в 2026 году, а первый реактор появится в 2033 году.

Первая атомная электростанция в Польше будет построена на базе американской технологии реакторов AP1000.

Премьер-министр Матуеш Моравецкий заявлял, что строительство атомной электростанции будет стоить 20 миллиардов долларов.

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