В Финляндии планируют повысить минимальный порог заработка для иммигрантов из-за пределов ЕС

Будущая коалиция в Финляндии планирует ужесточить иммиграционную политику, в частности – повысить сумму необходимого минимального дохода, при которой иммигрант, переезжающий для работы из-за пределов ЕС, может получить вид на жительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно финскому телерадиовещателю Yle.

Согласованное на переговорах по формированию правительства усиление иммиграционной политики не требует внесения изменений в Конституцию страны.

Согласно полученной информации, лица, переезжающие на работу в Финляндию из-за пределов ЕС, должны иметь доход не менее 1600 евро в месяц, чтобы получить вид на жительство.

Нововведение будет применяться также в тех случаях, когда работник получает зарплату за полный рабочий день в соответствии с коллективным трудовым договором.

Сейчас работник, прибывший в Финляндию из-за пределов Евросоюза, обязан зарабатывать не менее 1300 евро в месяц. "Настоящие финны" требовали повысить этот предел до 2500 евро.

Критики отвергают требование "Настоящих финнов", сколько считают, что низкооплачиваемые сферы в будущем станут сильнее нуждаться в работниках.

В Финляндии 2 мая начались коалиционные переговоры между избранными потенциальными участниками нового правительства.

После предварительного этапа переговоров – ознакомления с позициями партий – к формированию коалиции решили пригласить правопопулистов "Настоящих финнов", которые на втором месте по итогам выборов, а также Шведскую народную партию и христианских демократов.

О том, что смена правительства в Финляндии может означать для Украины, "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье "Финляндия меняет власть".