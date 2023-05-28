Молдова отправит войска на международные учения в Румынии

Контингент армии Молдовы примет участие в многонациональных учениях "Saber Guardian 2023", которые пройдут в Румынии с 29 мая по 9 июня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Военные мотострелковой бригады имени Штефана чел Маре будут тренироваться вместе с 10 тысячами военных из 12 стран: Албании, Болгарии, Италии, Франции, Греции, Северной Македонии, Румынии, Черногории, США, Польши, Португалии и Нидерландов.

Учения пройдут на военных полигонах в шести уездах Румынии и направлены на повышение оперативной совместимости на многонациональном уровне.

Министерство обороны Молдовы отмечает, что участие контингента армии Молдовы в "Saber Guardian 2023" состоится в соответствии с планом внешней деятельности на 2023 год.

Молдавские военные отправятся в Румынию 29 мая в составе колонны военной техники.

В мае в молдавском городе Бельцы прошли совместные военные учения вооруженных сил Молдовы и Румынии.

Как известно, нейтральная Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом.

Молдавские чиновники называют вступление страны в ЕС фактором безопасности государства и в последнее время высказываются о том, что нейтральный статус является недостаточным для защиты Молдовы.