ЕС ввел санкции против молдавского лидера Партии регионов и криминального авторитета

Совет Европейского Союза во вторник согласовал введение санкций против двух граждан Молдовы, причастных к действиям, угрожающим независимости, суверенитету или территориальной целостности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Под санкции попал Александр Калинин – лидер Партии регионов Молдовы, председатель межрегиональной общественной организации "Конгресс молдавских диаспор", который посещал оккупированную Россией территорию Украины и поддерживал российскую армию.

Другим гражданином Молдовы в санкционном списке является Григорий Карамалак – вице-президент Федерации спортивной борьбы России, помощник сенатора от Курской области РФ, который фигурирует в СМИ как криминальный авторитет "Болгар".

Его фонд ИФАВИС при поддержке оккупационных властей РФ занимается организацией "патриотических и спортивных мероприятий на оккупированных территориях на востоке Украины".

На фигурантов санкционного списка наложено замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, на них распространяется запрет на въезд, что не позволяет им въезжать на территорию ЕС или проезжать через нее транзитом.

Напомним, также Совет ЕС принял регламент о введении санкций в рамках нового санкционного режима за дестабилизацию Молдовы.

Под санкции ЕС попали молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель главы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.