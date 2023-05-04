Швеция ужесточила законодательство по терроризму ради членства в НАТО

Законодатели Швеции приняли в среду закон, ужесточающий антитеррористическое законодательство страны, что, как ожидается, поможет убедить Турцию одобрить заявку этой северной страны на вступление в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Изменения предусматривают тюремное заключение сроком до четырех лет для лиц, признанных виновными в участии в экстремистской организации с целью содействия, укрепления или поддержки этой группы. Однако наказание может быть увеличено до восьми лет, если преступление считается тяжким.

Законодательство позволяет приговорить к пожизненному заключению лицо, признанное лидером террористической организации, что в Швеции, как правило, означает минимум 20-25 лет заключения.

Законопроект, который был принят 268 голосами против 34 при отсутствии 47 законодателей, объявляет незаконным финансирование, вербовку или публичное поощрение террористической организации, а также выезд за границу с намерением присоединиться к такой группе.

Изменения должны вступить в силу 1 июня.

Турция обвинила Швецию в неспособности принять конкретные меры для борьбы с группами, которые Анкара причисляет к террористическим организациям или считает экзистенциальными угрозами, в том числе с курдскими группировками.

Правоцентристское правительство Швеции заняло более жесткую позицию не только в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), но и в отношении сирийской курдской военизированной группировки YPG и ее политического ответвления PYD. Турция считает YPG сирийской ветвью РПК, которая на протяжении десятилетий ведет повстанческую борьбу на территории Турции.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём заявил, что между PKK и YPG/PYD существуют тесные связи, и поэтому Швеция будет "держать дистанцию" от сирийских группировок, чтобы не навредить отношениям с Турцией.

Швеция и Финляндия совместно подали заявку на членство в НАТО в мае 2022 года, отказавшись от десятилетий внеблоковости после вторжения России в Украину.

В апреле Финляндия стала 31-й страной-членом Альянса, однако оппозиция со стороны Турции и Венгрии затормозила рассмотрение заявки Швеции. НАТО требует единодушного одобрения для принятия новых членов.