Молдова закроет воздушное пространство на время саммита европейских лидеров
Воздушное пространство Молдовы в начале июня будет ограничено в связи с проведением в Кишиневе саммита Европейского политического сообщества.
Об этом в четверг объявило молдавское Управление гражданской авиации, пишет "Европейская правда".
"В целях обеспечения авиационной безопасности с 00:00 1 июня до 07:00 2 июня будут запрещены все полеты гражданских воздушных судов во всем воздушном пространстве Республики Молдова, за исключением официальных воздушных судов", – говорится в сообщении.
Отдельное ограничение установлено для гражданских беспилотников: им запретят входить в воздушное пространство Молдовы с 00:00 31 мая до 07:00 2 июня. Власти проинформировали об ограничениях авиакомпании, чтобы они могли спланировать маршрут.
Также Управление гражданской авиации Молдовы сообщило об ограничении на стоянку автомобилей в аэропорту Кишинева с 15 мая, а также просит граждан заранее спланировать график движения в течение 31 мая, 1 и 2 июня.
"Меры безопасности, которые будут применяться во время саммита ЕПС, соответствуют международным стандартам, будут вводиться постепенно и будут более гибкими, чтобы свести к минимуму неудобства для граждан", – уверяется в сообщении.
Как известно, второй саммит Европейского политического сообщества состоится 1 июня в Кишиневе. В нем примут участие около 50 официальных делегаций, в состав которых войдут главы европейских государств, главы правительств и высокопоставленные чиновники ЕС.
Европейское политическое сообщество – инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона, поддержанная ЕС. По замыслу, эта площадка сотрудничества не является альтернативой расширению ЕС. Первый саммит состоялся в Праге 6-7 октября прошлого года.
Об итогах первого саммита сообщества читайте в статье: Мир не для всех. Как саммит в Праге попытался примирить врагов в Европе и вне ее.