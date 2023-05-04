Молдова закроет воздушное пространство на время саммита европейских лидеров

Воздушное пространство Молдовы в начале июня будет ограничено в связи с проведением в Кишиневе саммита Европейского политического сообщества.

Об этом в четверг объявило молдавское Управление гражданской авиации, пишет "Европейская правда".

"В целях обеспечения авиационной безопасности с 00:00 1 июня до 07:00 2 июня будут запрещены все полеты гражданских воздушных судов во всем воздушном пространстве Республики Молдова, за исключением официальных воздушных судов", – говорится в сообщении.

Отдельное ограничение установлено для гражданских беспилотников: им запретят входить в воздушное пространство Молдовы с 00:00 31 мая до 07:00 2 июня. Власти проинформировали об ограничениях авиакомпании, чтобы они могли спланировать маршрут.

Также Управление гражданской авиации Молдовы сообщило об ограничении на стоянку автомобилей в аэропорту Кишинева с 15 мая, а также просит граждан заранее спланировать график движения в течение 31 мая, 1 и 2 июня.

"Меры безопасности, которые будут применяться во время саммита ЕПС, соответствуют международным стандартам, будут вводиться постепенно и будут более гибкими, чтобы свести к минимуму неудобства для граждан", – уверяется в сообщении.

Как известно, второй саммит Европейского политического сообщества состоится 1 июня в Кишиневе. В нем примут участие около 50 официальных делегаций, в состав которых войдут главы европейских государств, главы правительств и высокопоставленные чиновники ЕС.

Европейское политическое сообщество – инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона, поддержанная ЕС. По замыслу, эта площадка сотрудничества не является альтернативой расширению ЕС. Первый саммит состоялся в Праге 6-7 октября прошлого года.

Об итогах первого саммита сообщества читайте в статье: Мир не для всех. Как саммит в Праге попытался примирить врагов в Европе и вне ее.