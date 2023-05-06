В Латвии предлагают продлить до конца года поддержку украинских беженцев

Сейм Латвии обсудить поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, которые предусматривают продолжение начальной помощи, а также компенсаций за расселение жителей Украины в Латвии до конца года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Поправки подала комиссия латвийского Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. В аннотации к законопроекту говорится, что сейчас государственная поддержка действует до 30 июня 2023 года.

Принимая во внимание боевые действия, продолжающиеся в Украине, а также предоставленную общественными организациями информацию о необходимости продолжения поддержки, законопроект предусматривает продление уже действующих мер поддержки, связанных с обеспечением проживания и питания жителей Украины в Латвии, до 31 декабря.

Закон о поддержке гражданских жителей Украины предусматривает, что украинские беженцы по прибытии в Латвию получают бесплатное жилье на срок до 120 дней, а латвийские физические и юридические лица могут получать компенсацию за размещение украинцев.

На начало 2023 года в Латвии были зарегистрированы более 35 тысяч украинских беженцев.

Как сообщалось, правительственный Фонд общественной интеграции Латвии (SIF) объявил тендер на четыре миллиона евро на проведение занятий по латышскому языку для граждан Украины.