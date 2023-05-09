Послу РФ в Польше пришлось почтить погибших украинцев цветами, которые он нес к советскому памятнику

В Варшаве активисты заблокировали послу РФ путь к советскому памятнику новым мемориалом – украинцам, погибшим в результате российской агрессии, из-за чего посол оставил цветы перед этой инсталляцией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают активисты инициативы "Евромайдан-Варшава" и активистка Наталья Панченко.

Активисты создали вокруг памятника советским солдатам в Варшаве огромную инсталляцию, изображающую изуродованные войной украинские города и символические могилы погибших украинцев. Замысел заключался в том, чтобы послу пришлось "либо пойти по-человечески через главный вход, проходя обстрелянные россиянами Мариуполь, Бучу, Ирпень и сознательно идти по могилам и крови украинцев, либо лезть, как дичь, по кустам через боковой вход".

В итоге посол не стал подходить к самому памятнику и оставил принесенные цветы перед созданной активистами инсталляцией.

Фото: Евромайдан-Варшава

В комментарии СМИ посол РФ Сергей Андреев выразил сожаление, что ему второй год подряд не удается почтить память советских военных из-за таких препятствий, но сразу же добавил, что это его "не огорчает".

Перед 9 мая посольство России обращалось в МИД Польши с просьбой "организовать защиту общественного порядка".

Напомним, в 2022 году на 9 мая Андреева облили искусственной кровью.