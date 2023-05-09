Послу РФ у Польщі довелось вшанувати загиблих українців квітами, які він ніс до радянського пам’ятника

У Варшаві активісти заблокували послу РФ шлях до радянського пам’ятника новим меморіалом – українцям, загиблим внаслідок російської агресії, через що посол залишив квіти перед цією інсталяцією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють активісти ініціативи "Євромайдан-Варшава" та активістка Наталка Панченко.

Активісти створили довкола пам’ятника радянським солдатам у Варшаві велетенську інсталяцію, що зображує понівечені війною українські міста і символічні могили загиблих українців. Задум полягав у тому, щоби послу довелося "або піти по-людськи через головний вхід, проходячи обстріляні росіянами Маріуполь, Бучу, Ірпінь та свідомо йти по гробах і крові українців, або лізти, як дічь, по кущах боковими входами".

У підсумку посол не став підходити до самого пам’ятника та залишив принесені квіти перед створеною активістами інсталяцією.

Фото: Євромайдан-Варшава

У коментарі ЗМІ посол РФ Сергєй Андрєєв висловив жаль, що йому другий рік поспіль не вдається вшанувати пам’ять радянських військових через такі перешкоджання, але одразу ж додав, що це його "не засмучує".

Перед 9 травня посольство Росії зверталося до МЗС Польщі з проханням "організувати захист громадського порядку".

Нагадаємо, у 2022 році на 9 травня Андрєєва облили штучною кров’ю.