Польские фермеры досрочно завершили протест у границы с Украиной

Польские фермеры в субботу приостановили акцию протеста на пограничном переходе в Дорогуске Люблинского воеводства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Фермеры достигли договоренности с министром сельского хозяйства Робертом Телусом и назначили дату переговоров. Они должны встретиться с Телусом в середине следующей недели, а к тому времени, как сообщил организатор протеста Бартломей Шайнерт, протест приостановлен по просьбе министра.

Фермеры разъезжаются по домам, но требуется время, чтобы разгрузить огромную пробку на границе. По состоянию на полдень субботы перед пограничным переходом на польской стороне ожидали 450 грузовиков. Украинская сторона сообщала, что почти 4 000 грузовиков ожидают въезда в Польшу.

"Что касается требований, которые выдвинули фермеры, то почти все они уже выполняются польским правительством. Я пообещал, что мы сделаем все, чтобы первые средства поступили фермерам уже в июне", – заявил министр сельского хозяйства Роберт Телус после встречи с протестующими.

Телус пояснил, что единственное требование, выполнение которого он не может обещать, – это продление закупки зерна до 15 июля. "Здесь я не могу давать никаких обещаний, потому что наша цель – сделать все, чтобы до сбора урожая, до 1 июля, склады фермеров были пустыми, чтобы воспользоваться этими средствами", – отметил он.

Напомним, в пятницу польские фермеры начали очередную акцию протеста на дороге к пограничному переходу с Украиной в Дорогуске. В рамках акции протеста из Польши в Украину обещали каждый час пропускать по два грузовика, а из Украины в Польшу не пропускать ни одного.

Акция должна была продлиться до полуночи понедельника.

Фермеры протестуют из-за нерегулируемого наплыва украинского зерна на польский рынок.