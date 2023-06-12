Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы под давлением Киева тормозит выделение помощи польским фермерам, аргументируя это тем, что Польша затрудняет транзит украинского зерна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно RMF FM.

Отмечается, что решение ЕС о выделении 40 миллионов евро польским фермерам под вопросом. Несмотря на предыдущие заявления, нет уверенности, что страны ЕС проголосуют за распределение 100 млн евро компенсации в связи с чрезмерным импортом из Украины между пятью странами-соседями Украины (для Польши, Венгрии, Болгарии, Болгарии, Румынии и Словакии).

Ожидалось, что решение будет принято уже в этот понедельник, поскольку еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сумел сначала убедить 13 стран, которые имели предостережения относительно идеи помощи ЕС исключительно для пяти стран-соседей Украины – предложив им 330 миллионов евро, в том числе в связи с засухой.

Однако, по неофициальным данным RMF FM, вопрос снова откладывается. На этот раз дело якобы блокирует глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая считает, что Польша препятствует транзиту украинских сельскохозяйственных товаров.

На главу ЕК якобы давит Киев, который утверждает, что "Польша блокирует границу".

"Есть телефонные звонки из Киева на самом высоком уровне и жалобы на препятствование транзиту со стороны Польши" – сообщил собеседник в ЕК.

Брюссель согласился 5 июня продлить запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника – до середины сентября. Транзит, однако, будет разрешен. Принимая свое решение, ЕК предупредила, что если соседние с Украиной страны будут препятствовать транзиту, она может отозвать согласие на продление ограничений.

Информация о препятствовании транзиту поступает в Брюссель уже несколько недель. Кроме того, непонятно, откажется ли Венгрия от своих односторонних ограничений. В дело вмешивается комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский. Не исключено, что в среду состоится голосование с одновременной презентацией распределения 330 миллионов евро для других стран, что может побудить их положительно проголосовать за распределение 100 миллионов для пяти стран.

Окончательное решение зависит от председателя Еврокомиссии.