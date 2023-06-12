В Нидерландах бесплатно раздают солнцезащитный крем: профилактика рака кожи

Власти Нидерландов этим летом установят сотни дозаторов с солнцезащитным кремом, которым смогут воспользоваться все желающие, на пляжах, а также возле спортивных и учебных заведений в рамках кампании по предупреждению рака кожи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Кампания стартовала в течение выходных во время фестиваля в городе Бреда. Солнцезащитный крем можно взять в дозаторах, которые установили для дезинфицирующего раствора во время пандемии коронавируса.

Идея раздавать солнцезащитный крем возникла еще в прошлом году в больнице VieCuri в городе Венло-Венрей, расположенной недалеко от границы Нидерландов и Бельгии.

В сотрудничестве с местным бизнесом больница обеспечила солнцезащитными средствами 120 начальных школ в провинции Лимбург на юго-западе страны. После этого ее начали перенимать и другие заведения.

Рак кожи – самая распространенная форма рака. Рост количества случаев рака кожи за последние несколько лет рос рекордными темпами. К примеру, в соседней Германии, по официальным данным, в 2021 году количество смертей от рака кожи выросло на 55% по сравнению с 2001-м.

Солнцезащитный крем, как доказали исследования, является лучшей защитой от рака кожи, поэтому власти Нидерландов стремятся приучить детей регулярно его наносить, чтобы обезопасить себя от опасной болезни.

По словам экспертов, за счет снижения уровня заболеваемости раком кожи можно было бы достичь значительной экономии средств на здравоохранение. Особенно важно это, учитывая постепенный рост температуры в Европе на фоне изменения климата.