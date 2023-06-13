Еврокомиссия готовит проекты гарантий для бизнеса, которые будут способствовать восстановлению Украины

Еврокомиссия готовит несколько предложений, которые помогли бы уменьшить риски для европейского бизнеса, работающего с Украиной, и таким образом помочь восстановлению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время дебатов в Европарламенте.

Домбровскис отметил, что Еврокомиссия готовится запустить пилотный проект по предоставлению встречных гарантий экспортным агентствам, чтобы они продолжали покрывать экспорт европейских компаний в Украину.

"Отсутствие страхования на случай событий, связанных с войной, является одним из препятствий для привлечения частного бизнеса к восстановлению Украины", – отметил Валдис Домбровскис.

Он добавил, что Еврокомиссия ведет дискуссии с несколькими партнерами, включая Великобританию и Европейский банк реконструкции и развития о механизмах, которые могли бы поощрить страховые компании создать страховые полисы на случай событий, связанных с войной.

Кроме того, обсуждают создание механизма гарантий на 40 млн евро для микро- и среднего бизнеса.

Ранее СМИ сообщили, что Европейский Союз разрабатывает план финансовой помощи Украине до 2027 года, призванный заверить Киев в надежности поддержки со стороны союзников по сравнению с нынешними программами.

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