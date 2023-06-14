Дания планирует снова закупить подводные лодки для сдерживания РФ в Балтийском море

Дания планирует закупить новые подводные лодки для укрепления своего морского потенциала и сдерживания экспедиций РФ в Балтийском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Breaking Defense.

Как заявил председатель комитета по вопросам внешней политики Дании Майкл Ааструп Йенсен, страна лишилась своего флота подводных лодок в 2004 году, однако сейчас законодатели активно рассматривают вопрос, покупать ли их снова, или полагаться на "тесное сотрудничество с друзьями для обеспечения таких возможностей".

Он отметил, что вопрос подводных лодок обсуждается "прямо сейчас" как часть широкого политического анализа будущих оборонных потребностей Дании.

"Дания имеет очень стратегическое значение, а это означает, что все корабли ВМС России должны проходить через наши воды, если они выходят из Санкт-Петербурга или Калининграда, и поэтому нам нужно усилить нашу глубокую оборону, что является для нас совершенно новым пробуждением", – сказал Ааструп Йенсен.

В 2022 году Дания обещала инвестировать 40 миллиардов крон (5,8 миллиарда долларов) в новые военно-морские корабли, которые должны быть построены в течение ближайших лет.

Кроме того, Королевские ВМС Дании в ближайшее время объявят о замене океанских патрульных кораблей.

Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время в рамках последнего оборонного соглашения Дании, которое определяет перечень возможностей, которые должны быть приобретены в течение десятилетнего периода.

Ааструп Йенсен также добавил, что до вторжения РФ в Украину Дания тратила на оборону примерно 1,35% ВВП, но сейчас планирует довести этот показатель до 2%.

В конце мая сообщалось, что Дания намерена увеличить расходы на оборону до более $20 млрд.