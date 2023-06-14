В Молдове примут решение о конституционности партии "Шор" на следующей неделе

Конституционный суд Молдовы продолжит заседание по делу о конституционности популистской партии "Шор" в следующий понедельник, тогда же ожидают решения по делу.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На заседании 14 июня представители правительства и партии "Шор" выступили с заключительными ремарками, после чего суд объявил перерыв до 19 июня. В понедельник ожидается решение суда относительно того, противоречит ли основному закону деятельность партии "Шор".

Правительство Молдовы обратилось в КС с просьбой проверить партию на конституционность по четвертому пункту 41 статьи конституции, которая определяет, что партии и общественно-политические объединения, деятельность которых направлена "против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности" являются неконституционными.

Представители правительства настаивают, что партия неоднократно нарушала законодательство о финансировании политических сил и сотрудничает с Россией с целью дестабилизации ситуации в Молдове. Указывают и на то, что лидер политсилы Илан Шор в санкционном списке США и фигурант дела о "краже миллиарда".

Адвокаты "Шор" утверждают, что партия уже получила наказание за финансовые нарушения, поэтому признание ее неконституционной можно расценивать как повторное наказание за то же нарушение.

Напомним, США на прошлой неделе наложили санкции на россиян, причастных к попытке госпереворота в Молдове.