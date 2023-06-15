Литва с союзниками закупит средства ПВО для Украины на более чем 100 млн евро

Литва вместе с Великобританией, Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией и Исландией планирует закупить для Украины средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Литвы.

Сумма, которую союзники выделят на приобретение средств ПВО для Украины, составит 107,5 млн евро. Вклад Литвы составит 6 миллионов евро.

"Литва постоянно находит различные способы поддержать Украину. Закупка средств противовоздушной обороны семью странами усилит способность Украины защищать критически важную инфраструктуру, гражданское население и военнослужащих", – сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Приобретение средств ПВО является первым из пяти запланированных пакетов поддержки в рамках второго раунда закупок Международного фонда для Украины. Семь стран, которые входят в фонд, собрали почти 608 миллионов евро.

На первом этапе также изготавливаются боевые и разведывательные беспилотники, которые этим летом прибудут в Украину.

Напомним, накануне Министерство обороны Нидерландов сообщило, что приобретет четыре радиолокационные системы пассивного наблюдения VERA-EG стоимостью 150 миллионов евро для Украины.