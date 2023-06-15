Литва із союзниками закупить засоби ППО для України на понад 100 млн євро

Литва разом з Великою Британією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією планує закупити для України засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Сума, яку союзники виділять на придбання засобів ППО для України, становитиме 107,5 млн євро. Внесок Литви складатиме 6 мільйонів євро.

"Литва постійно знаходить різні способи підтримати Україну. Закупівля засобів протиповітряної оборони сімома країнами посилить здатність України захищати критично важливу інфраструктуру, цивільне населення та військовослужбовців", – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Придбання засобів ППО є першим з п'яти запланованих пакетів підтримки в рамках другого раунду закупівель Міжнародного фонду для України. Сім країн, які входять до фонду, зібрали майже 608 мільйонів євро.

На першому етапі також виготовляються бойові та розвідувальні безпілотники, які цього літа прибудуть в Україну.

Напередодні стало відомо, що Міністерство оборони Нідерландів придбає чотири радіолокаційні системи пасивного спостереження VERA-EG вартістю 150 мільйонів євро для України.