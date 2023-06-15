Остин рассказал о "прогрессе" в подготовке тренировок украинских пилотов

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что подготовка тренировочного плана для украинских пилотов достигла прогресса, хотя она еще займет какое-то время.

Об этом Остин рассказал на пресс-конференции после заседания в формате "Рамштайн" в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

"Наши коллеги из Нидерландов и Дании рассказали о прогрессе, которого они достигли в реализации планов подготовки украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16", – отметил глава Пентагона.

Он отметил, что обе страны сейчас определяют тренировочные планы.

"Несколько других стран присоединились, чтобы помочь им в этих усилиях. Работа продолжается. Нам сегодня сообщили своего рода общее описание плана и о шагах по пути вперед", – добавил министр.

Он напомнил, что США должны будут предоставить свое одобрение для учений и "некоторых других аспектов этого".

"Как вы можете ожидать, мы продолжаем работать с Нидерландами и Данией в то время, как они работают над этим планом. Но опять же. Это займет некоторое время, но они движутся впечатляющим образом, и получают поддержку от других партнеров в контактной группе", – отметил Остин.

Министр обороны Украины Алексей Резников после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе сообщил, что получил заверения союзников о старте учений для украинских пилотов на западных истребителях.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее заявила, что украинские летчики могут начать подготовку к полетам на истребителях F-16 американского производства уже этим летом.