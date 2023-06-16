Швеция подтвердила, что украинские летчики испытают ее истребители Gripen

Министерство обороны Швеции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подтвердило, что украинские летчики примут участие в "ознакомительном обучении" на шведских истребителях JAS 39 Gripen.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Швеции, сообщает "Европейская правда".

Согласно решению, Вооруженным силам Швеции "будет поручено провести ознакомительное обучение украинских пилотов и связанного с ними авиационного технического персонала на самолете JAS 39".

"Предпосылками является то, что Вооруженные силы Украины выразили желание иметь возможность оперативно оценить JAS 39, поскольку одним из самых неотложных мероприятий является усиление противовоздушной обороны Украины современной истребительной авиационной системой", – добавили в ведомстве.

Напомним, что еще в мае министр обороны Швеции Пол Йонсон анонсировал обучение нескольких украинских летчиков на JAS 39 Gripen в ответ на просьбу украинской стороны, но о предоставлении этих самолетов речь не идет.

Украинское правительство неоднократно обращалось за помощью с истребителями к нескольким странам, в том числе и Швеции. Запросы были сделаны еще летом 2022 года, а уже в феврале 2023-го украинский министр обороны Алексей Резников выразил желание Украины получить JAS 39 Gripen.

Но на последнем "Рамштайн" Резников заявил, что Киев сосредоточен прежде всего на получении истребителей F-16.

Кроме того, в рамках нового пакета военной помощи правительство Швеции дало согласие на участие до 60 военнослужащих Вооруженных сил в создании центров логистики и обслуживания военной техники вблизи Украины, например в Польше.

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