Швеция создаст центры обслуживания военной техники вблизи Украины

Правительство Швеции дало добро на участие до 60 военнослужащих Вооруженных сил в создании центров логистики и обслуживания военной техники вблизи Украины, например в Польше.

Таков новый пакет помощи Украине от Швеции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

В центрах будет ремонтироваться и обслуживаться военная техника, которую Швеция передала Украине. Среди прочего, Швеция передала 50 боевых машин CV-90, танки Leopard, артиллерийские установки типа Archer и Robot 70.

"Конечно, важно, чтобы оборонное оборудование, которое мы посылаем, также могло быть использовано и достичь оперативного эффекта", – сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Деятельность центров должна начаться в начале осени, и на практике, по оценкам, в ней примут участие около 30 шведов, а также планируется, что шведы также будут тренировать украинский персонал.

Также понадобится больше запчастей из Швеции, но ожидается, что они поступят в рамках следующего пакета поддержки.

Как сообщалось, Германия предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для систем Patriot.