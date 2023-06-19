В Польше запретили работу на госслужбе экс-работникам советских силовых структур

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону, которая запрещает трудоустройство функционеров и сотрудников органов безопасности советской Польской Народной Республики на государственной службе и в государственных учреждениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN.

Польский Сейм принял поправки к закону о государственной службе и некоторых других актов, подготовленные правительством по просьбе Министерства внутренних дел и администрации Польши, в апреле, преодолев вето Сейма в мае.

Канцелярия президента Польши в понедельник сообщила, что Дуда подписал закон 14 июня.

Поправка вводит запрет на принятие на государственную службу и работу в государственных учреждениях людей, которые в период с 22 июля 1944 года по 31 июля 1990 года работали в органах государственной безопасности или были сотрудниками этих органов.

Те экс-работники советских силовых структур, которые до сих пор находятся на госслужбе или солгали при трудоустройстве, будут автоматически уволены.

Также будут уволены госслужащие, рожденные до 1 августа 1972 года, которые не подадут декларацию о предыдущих местах работы в течение 30 дней с момента вступления в силу поправки.

Как пишет TVN, всего работу могут потерять до 40 тысяч госслужащих в Польше.

Напомним, что ранее в Министерстве иностранных дел Польши уволили выпускников Московского государственного института международных отношений ("МГИМО") в рамках более широкого процесса декоммунизации.