В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины

Министерство внутренних дел Болгарии выявило нарушения в реализации программ по размещению украинских беженцев.

Об этом заявил глава болгарского МВД Иван Демерджиев во время парламентских слушаний в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

После начала неспровоцированного вторжения России в Украину миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Сотни тысяч из них прибыли в Болгарию, где их разместили в гостиницах, пансионатах, базах отдыха и лагерях.

Финансирование для этого осуществлялось за счет государственного бюджета и средств, предоставленных Европейским Союзом.

По словам Демерджиева, проверки болгарского МВД выявили дублирование регистраций, а также размещение сверх максимальной вместимости отелей людей, которые не въезжали в Болгарию, и детей, "которые не родились".

"Иногда это отели, по несколько, принадлежащие одному лицу, которое не может не знать, что эти беженцы находятся в трех разных местах одновременно, которые находятся в его собственности", – добавил он. Вероятно, такое фиктивное размещение беженцев имело целью незаконное обогащение за счет средств бюджета и ЕС.

Демерджиев добавил, что обсудил ситуацию с госпожой послом Украины в Болгарии, чтобы разграничить людей, которые нуждаются в помощи, и "туристов". Данные проверок МВД также передали в прокуратуру.

Как пишет "Радио Свобода", тезис о том, что в Болгарии граждане Украины, которые бегут от войны, являются "туристами" и приезжают "на курорт", используется пророссийскими группами в интернете и представителями пророссийских политических партий и организаций.

Проблемы с организацией размещения беженцев в Болгарии существуют с самого начала полномасштабной войны России против Украины. Предыдущее правительство Кирилла Петкова даже обвиняло их в том, что они не переезжают в установленном властями порядке из частных отелей в государственные базы.

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России в феврале в Болгарию въехали более 1,27 миллиона беженцев из Украины, из них более 51,6 тысячи остались в стране. Десятки тысяч беженцев не остались в Болгарии, поскольку здесь не были созданы условия для их адаптации.