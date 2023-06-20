Главные мифы об украинцах в Польше и других странах Европы

Во Всемирный день беженцев Миграционная платформа EWL описала и опровергла ключевые мифы и стереотипы об украинцах в Евросоюзе.

Подробнее – в статье пресс-секретаря Миграционной платформы EWL Анатолия Зимнина 5 самых распространенных стереотипов об украинцах в Европе – и объяснение, почему это неправда.

В который раз следует заметить, что украинки и украинцы, которые поехали в ЕС из-за войны, официально не являются "беженцами", потому что механизм временной защиты, который предоставляет ЕС, является другим юридическим статусом. Однако этот термин стал общеупотребительным в Европе и в отношении украинцев.

Один наш польский друг сказал как-то: "Чтобы начать понимать своих мигрантов, вам надо прекратить называть их заробитчанами".

Само понятие "заробитчане" сводит миграцию к заработку, скорее невысокому и низкоквалифицированному (и, кстати, используется Кремлем в русском языке без перевода, с негативным оттенком, рядом с явно оскорбительным словом "гастарбайтеры").

Стереотипный "заробитчанин" – это максимум описание первого, недолгого периода после прибытия мигранта. Украинцы – очень мобильны на европейском рынке труда, они склонны менять работодателя в поисках лучшей работы, условий труда, соответствия навыкам и специальности.

После начала массовой миграции из Украины в 2015 году украинцы все чаще появляются в роли менеджеров. Кроме того, украинцы активно создают свой бизнес за рубежом.

Споры из-за языка на мигрантских форумах – острее, чем на родине. Во многом – из-за желания выглядеть лучше и патриотичнее в глазах иностранцев.

Еще один миф – "русифицированность" украинских мигрантов. Это подтверждают данные последней переписи населения в Польше – один из ее вопросов касался употребляемого дома языка.

85% опрошенных украинцев заявили о пользовании дома именно украинским языком.

Что касается "необразованности", то наше последнее исследование показало, что в группе мигрантов и беженцев высшее или незаконченное высшее образование имеет более половины группы (56%).

Возникает парадокс: показатель образованности украинских мигрантов выше, чем доля людей с высшим образованием в целом в ЕС (33%).

Существует также миф об украинцах – что они "лентяи". Весной 2022 года во многих странах ЕС звучали опасения, удастся ли интегрировать столь большое количество украинских беженцев.

Этими опасениями активно манипулировала и российская пропагандистская машина, рассказывая, что теперь европейцы будут "кормить" и содержать миллионы беженцев из Украины за счет собственных налогов.

Впрочем, оказалось, что большинство граждан Украины предпочитает искать работу, а не ждать социальных выплат. В нашем исследовании оказалось, что более 3/4 граждан Украины, проживающих в Польше, трудоустроились (78%).

Более того, граждане Украины не только работают, но и занимаются помощью воюющей родине.

Миф о якобы высокой преступности мигрантских групп – хотя давно опровергнут, однако наиболее живуч.

Да, действительно, мигранты совершают преступления и нарушают законодательство, впрочем, это единичные случаи. Тем не менее, очень часто российская пропаганда и ее "партнеры" используют именно эти истории против украинских иммигрантов и беженцев, разжигая вражду и пытаясь настроить местное общество против них.

Противоядием создания и распространения стереотипов являются те же самые инструменты, что и работа с пропагандой и фейками – критическое мышление и информационная гигиена.

А еще осознание, что каждый мигрант – трудовой или тот, кто приехал в Европу из-за вторжения, – является носителем украинскости. От его поведения, действий и рассказов во многом зависит восприятие и создание нового видения Украины.

Подробнее – в материале Анатолия Зимнина 5 самых распространенных стереотипов об украинцах в Европе – и объяснение, почему это неправда.