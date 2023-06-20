Головні міфи про українців у Польщі та інших країнах Європи
Вівторок, 20 червня 2023, 13:00
У Всесвітній день біженців Міграційна платформа EWL описала і спростувала ключові міфи та стереотипи щодо українців в Євросоюзі.
Докладніше – у статті прессекретаря Міграційної платформи EWL Анатолія Зимніна 5 найпоширеніших стереотипів про українців у Європі – і пояснення, чому це неправда.
Вкотре слід зауважити, що українки та українці, які поїхали до ЄС через війну, офіційно не є "біженцями", бо механізм тимчасового захисту, що його надає ЄС, є іншим юридичним статусом. Однак цей термін став загальновживаним у Європі й стосовно українців.
Один наш польський друг сказав якось: "Щоб почати розуміти своїх мігрантів, вам треба припинити називати їх заробітчанами".
Саме поняття "заробітчани" зводить міграцію до заробітку, радше невисокого і низькокваліфікованого (і, до речі, використовується Кремлем у російській мові без перекладу, з негативним відтінком, поруч з явно образливим словом "гастарбайтери").
Стереотипний "заробітчанин" – це максимум опис першого, недовгого періоду після прибуття мігранта. Українці — дуже мобільні на європейському ринку праці, вони схильні змінювати роботодавця у пошуках кращої роботи, умов праці, відповідності навичкам і фаху.
Після початку масової міграції з України у 2015 році українці усе частіше з’являються в ролі менеджерів. Крім того, українці активно створюють свій бізнес за кордоном.
Ще один міф – "русифікованість" українських мігрантів. Це підтверджують підтверджують дані останнього перепису населення в Польщі – одне з його питань стосувалося вживаної вдома мови.
85% опитаних українців заявили про користування вдома саме українською мовою.
Щодо "неосвіченості", то наше останнє дослідження показало, що у групі мігрантів і біженців вищу або незакінчену вищу освіту має понад половина групи (56%).
Виникає парадокс: показник освіченості українських мігрантів вищий, ніж частка людей з вищою освітою загалом у ЄС (33%).
Існує також міф щодо українців – що вони "ледарі". Навесні 2022 року в багатьох країнах ЄС лунали побоювання, чи вдасться інтегрувати настільки велику кількість українських біженців.
Цими побоюваннями активно маніпулювала і російська пропагандистська машина, розповідаючи, що тепер європейці "годуватимуть" і утримуватимуть мільйони біженців з України коштом власних податків.
Утім, виявилося, що більшість громадян України воліє шукати роботу, а не чекати соціальних виплат. У нашому дослідженні виявилося, що понад 3/4 громадян України, які проживають у Польщі, працевлаштувалися (78%).
Більш того, громадяни України не тільки працюють, але й займаються допомогою батьківщині, що воює.
Міф про нібито високу злочинність мігрантських груп – хоча давно спростований, проте найбільш живучий.
Так, дійсно, мігранти вчиняють злочини і порушують законодавство, утім, це поодинокі випадки. Тим не менш, дуже часто російська пропаганда та її "партнери" використовують саме ці історії проти українських іммігрантів та біженців, розпалюючи ворожнечу і намагаючись налаштувати місцеве суспільство проти них.
Протиотрутою створення і поширення стереотипів є ті ж самі інструменти, що і робота з пропагандою і фейками – критичне мислення та інформаційна гігієна.
А ще усвідомлення, що кожен мігрант – трудовий чи той, хто приїхав до Європи через вторгнення, – є носієм українськості. Від його поведінки, дій і розповідей багато у чому залежить сприйняття і творення нового бачення України.
Докладніше – у матеріалі Анатолія Зимніна 5 найпоширеніших стереотипів про українців у Європі – і пояснення, чому це неправда.