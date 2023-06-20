Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что его разговор с главой Кремля Владимиром Путиным якобы отсрочил вторжение России в Украину на несколько лет.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, сообщает "Европейская правда".

Трамп рассказал, что в ходе разговора с Путиным он сказал, что вторжение будет "катастрофой", и что за это придется "платить в аду".

Комментируя свои заявления о намерениях завершить войну РФ против Украины, сказал о своих "очень хороших отношениях" с Путиным.

"С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я не разговаривал с ним долгое время, но у меня были очень близкие отношения", – ответил Трамп на вопрос, как он собирается закончить войну в течение 24 часов, о чем он неоднократно заявлял.

Трамп также утверждает, что Путин не пошел бы на вторжение в Украину, если бы президентом США остался он.

На вопрос, считает ли он Украину самостоятельной страной, Трамп ответил утвердительно, но добавил, что раньше да, "это была одна страна с Россией", и "Путину это нравилось".

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп в недавних заявлениях говорил, что нашел бы способ завершить войну "за 24 часа", уклонился от ответа, хочет ли победы Украины, и отказался называть Путина военным преступником. Он также заявил, что Штаты предоставляют Украине слишком много оружия.

Комментируя эти заявления, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "не понял" слова Трампа.