Укр Рус Eng

Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину

Вторник, 20 июня 2023, 13:44

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что его разговор с главой Кремля Владимиром Путиным якобы отсрочил вторжение России в Украину на несколько лет.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, сообщает "Европейская правда".

Трамп рассказал, что в ходе разговора с Путиным он сказал, что вторжение будет "катастрофой", и что за это придется "платить в аду".

Комментируя свои заявления о намерениях завершить войну РФ против Украины, сказал о своих "очень хороших отношениях" с Путиным.

"С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я не разговаривал с ним долгое время, но у меня были очень близкие отношения", – ответил Трамп на вопрос, как он собирается закончить войну в течение 24 часов, о чем он неоднократно заявлял.

Трамп также утверждает, что Путин не пошел бы на вторжение в Украину, если бы президентом США остался он.

На вопрос, считает ли он Украину самостоятельной страной, Трамп ответил утвердительно, но добавил, что раньше да, "это была одна страна с Россией", и "Путину это нравилось".

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп в недавних заявлениях говорил, что нашел бы способ завершить войну "за 24 часа", уклонился от ответа, хочет ли победы Украины, и отказался называть Путина военным преступником. Он также заявил, что Штаты предоставляют Украине слишком много оружия.

Комментируя эти заявления, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "не понял" слова Трампа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Трамп США Война с РФ