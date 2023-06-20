Брюссель считает, что Грузия выполнила 3 из 12 рекомендаций для статуса кандидата
В Брюсселе считают, что Грузия полностью выполнила 3 из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно грузинской службе Радио Свобода.
В ЕС говорят, что Грузия должна сосредоточиться на политической деполяризации, судебной реформе, деолигархизации, свободе СМИ.
В рабочей версии устного доклада указано, что выполнены следующие рекомендации:
- избрание независимого народного защитника;
- гендерное равноправие;
- выполнение решений Европейского суда по правам человека.
Рекомендации, по которым Грузия имеет "частичный прогресс":
- деолигархизация;
- политическая поляризация;
- функционирование и подотчетность государственных институтов и избирательной системы;
- инклюзивная и эффективная судебная реформа;
- борьба с коррупцией;
- борьба с организованной преступностью;
- защита прав человека;
- участие гражданского общества в принятии решений.
В Брюсселе считают, что у Грузии нет прогресса по одной рекомендации – плюрализм СМИ. В ЕС заявляют о необходимости внести поправки в Закон о вещании, обеспечить безопасность журналистов, повысить уровень защиты журналистики и владельцев СМИ.
Как сообщалось, Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый несмотря на полномасштабную войну РФ.
Отметим, что оценка ЕС в целом совпадает с оценками украинского гражданского общества, где критерии относительно судебной реформы и медиазаконодательства имели высокую оценку; кроме того, в сфере судебной реформы в последнее время произошел дополнительный прогресс по формированию Высшей квалификационной комиссии судей.
Промежуточный отчет по выполнению Украиной, а также Молдовой и Грузией рекомендаций Еврокомиссии будет представлен послам государств ЕС в среду, 21 июня, и на встрече министров по вопросам европейских дел в Стокгольме в четверг.