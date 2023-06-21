ЕС ждет ответа Венгрии относительно ее роли в освобождении из РФ украинских пленных

Европейский Союз ждет ответа властей Венгрии относительно роли страны в освобождении из РФ 11 украинских военнопленных, которые впоследствии оказались на венгерской территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

"Венгрия получила этих военнопленных без координации с Украиной, что ей следовало сделать. Теперь Будапешт должен объяснить детали этой ситуации, и какую роль он сыграл в освобождении этих украинских военнопленных из России", – отметил он.

Стано подчеркнул, что Венгрия также должна объяснить детали ситуации Украине, в частности, как так случилось, что освобожденные украинские пленные попали на венгерскую территорию.

"Поэтому мы ждем объяснения Будапешта", – добавил представитель Еврокомиссии.

Напомним, в начале июня венгерская сторона заявила, что в рамках договоренностей Русской православной церкви и Мальтийской службы помощи" из России забрали 11 украинских военнопленных.

При этом венгерская сторона не давала украинским дипломатам доступа к гражданам Украины, зато утверждала, что они имеют свободный статус, а также отрицала причетность правительства к вывозу военнопленных.

Накануне трое украинцев, которые оказались в Венгрии после освобождения из российского плена, вернулись в Украину.