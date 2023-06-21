ЄС чекає на відповідь Угорщини щодо її ролі у звільненні з РФ українських полонених

Європейський Союз чекає на відповідь влади Угорщини щодо ролі країни у звільненні з РФ 11 українських військовополонених, які згодом опинилися на угорській території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано.

"Угорщина отримала цих військовополонених без координації з Україною, що їй варто було зробити. Тепер Будапешт має пояснити деталі цієї ситуації, і яку роль він зіграв у звільненні цих українських військовополонених з Росії", – зазначив він.

Стано наголосив, що Угорщина також має пояснити деталі ситуації Україні, зокрема, як так сталося, що звільнені українські полонені потрапили на угорську територію.

"Тому ми чекаємо на пояснення Будапешта", – додав представник Єврокомісії.

Нагадаємо, на початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених.

При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають вільний статус, а також заперечувала причетнітсь уряду до вивезення військовополонених.

Напередодні троє українців, які опинилися на території Угорщини після звільнення з російського полону, повернулися в Україну.