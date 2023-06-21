Правительство назначило гендиректора Офиса по европейской и евроатлантической интеграции

Секретариат Кабинета министров Украины назначил юриста Александра Илькова генеральным директором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом Офис сообщил в среду.

По словам вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, "солидный юридический и менеджерский опыт Александра Илькова, уверена, усилит Офис для эффективного выполнения поставленных задач".

"Перед Правительственным Офисом стоят сегодня как никогда важные задачи быть драйвером евроинтеграционных процессов, не только координировать, но и быть источником смыслов", – подчеркнула она.

Александр Ильков ФОТО: ЮРИДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В сообщении Офиса по европейской и евроатлантической интеграции отмечается, что Александр Ильков – известный юрист, который имеет более 10-летний опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти.

"Значительную часть своего профессионального пути посвятил направлениям законотворческой и регуляторной практики, в частности в сфере имплементации международно-правовых обязательств Украины", – говорится в сообщении.

Ильков имеет звание "Заслуженный юрист Украины", рекомендован международными справочниками The Legal 500 EMEA и Best Lawyers, которым признан юристом 2022 года в сфере регуляторной практики, а также вошел в 100 лучших юристов Украины 2021 года по рейтингу "Юридической газеты".

Правительственный офис осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти для системного планирования и выполнения мероприятий государственной политики в соответствии с обязательствами Украины в сферах европейской и евроатлантической интеграции.

Предыдущая гендиректор Офиса Наталья Форсюк ушла с должности в сентябре 2022 года.