Суд ЕС: Венгрия нарушает правила ЕС, препятствуя мигрантам получить убежище

Суд Европейского Союза в четверг постановил, что Венгрия пренебрегает законами ЕС и нарушает права мигрантов, заставляя их начинать процесс получения убежища в венгерских посольствах в Сербии и Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в решении Суда ЕС.

Согласно решению, которое является обязательным для исполнения, правительство в Будапеште неправомерно препятствовало возможности подать заявление о предоставлении убежища в Венгрии.

Как отмечается в документе, заставляя мигрантов подавать заявления в посольствах, расположенных в третьих странах, Венгрия не выполнила своих обязательств в соответствии с законодательством ЕС.

В Суде напомнили, что в 2020 году в Венгрии приняли закон, согласно которому лица, желающие получить международную защиту, вынуждены ехать в Белград или Киев, чтобы лично подать заявление на получение разрешения на въезд в Венгрию.

Европейская комиссия считает, что, приняв эти положения, Венгрия не выполнила своих обязательств по законодательству ЕС. Правила обязывают все страны-члены ЕС иметь общие процедуры предоставления убежища.

Суд заявил, что Венгрия, по сути, лишает людей, ищущих защиты, права на эффективный, простой и быстрый доступ к процедурам, необходимым для получения убежища.

Суд считает, что установленное ограничение не может быть оправдано целью охраны здоровья населения, и, в частности, борьбой с распространением Covid-19, как утверждала Венгрия.

Согласно решению, обязательство ехать в третью страну могло поставить людей под угрозу заражения и распространения болезни.

Кроме того, условия, которые Венгрия навязывает им, являются непропорциональным вмешательством в их права.

Если венгерское правительство не адаптирует свое законодательство к этому решению, Еврокомиссия может подать новый иск с требованием применить штрафы в отношении Будапешта.

Также стоит отметить, что страны ЕС достигли договоренности в деле расселения мигрантов: несмотря на то, что Польша и Венгрия были против, для достижения соглашения хватило квалифицированного большинства.

Согласно предложению Швеции, которая сейчас возглавляет Совет ЕС, страны будут иметь три варианта: они смогут принимать мигрантов, платить за тех, кого не приняли, или выбрать так называемую "оперативную помощь".

По оценкам, около 30 тысяч мигрантов могут прибывать в Европейский Союз ежегодно.

"Стоимость" одного непринятого мигранта была согласована на уровне 20 тысяч евро.