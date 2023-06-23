Дания попросила США помочь в обучении украинских пилотов на F-16 - Пентагон

Дания обратилась к США с запросом о помощи в обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Нидерланды и Дания возглавляют разработку программы подготовки украинских пилотов F-16... Мы получили запрос от Дании о помощи в обучении пилотов на F-16, что было ожидаемо", – сказал он.

По словам представителя Пентагона, сейчас этот запрос рассматривается.

Как ожидают в американском оборонном ведомстве, обучение F-16 начнутся "где-то в Европе".

Райдер добавил, что США будут сотрудничать с союзниками в проведении этих учений.

Вопрос предоставления Украине истребителей F-16 обсуждался в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на прошлой неделе.

После нее стало известно, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников для истребителей F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

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