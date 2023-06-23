Данія попросила США допомогти у навчанні українських пілотів на F-16 – Пентагон

Данія звернулася до США із запитом про допомогу у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

"Нідерланди і Данія очолюють розробку програми підготовки українських пілотів F-16… Ми отримали запит від Данії щодо допомоги у навчанні пілотів на F-16, що було очікувано", – сказав він.

За словами представника Пентагону, зараз це питання на розгляді.

Як очікують в американському оборонному відомстві, навчання F-16 розпочнуться "десь в Європі".

Райдер додав, що США співпрацюватимуть із союзниками у проведенні цих навчань.

Нагадаємо, питання надання Україні винищувачів F-16 обговорювалось у межах засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") минулого тижня.

Після неї стало відомо, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків для винищувачів F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

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