Евросоюз предоставит "Укрзализныце" средства на модернизацию пунктов пропуска на границе с ЕС

"Укрзализныця" получит от Евросоюза средства на развитие пограничных переходов с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", пишет "Европейская правда".

Средства предоставят в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility (CEF).

"Это впервые в истории, когда ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине. Мы будем развивать перспективные переходы со странами ЕС, инфраструктура которых нуждается в модернизации", – отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

На границе с Польшей развивать планируют пункты пропуска Ягодин – Дорогуск и Мостиска II – Медика.

Также будет выполняться развитие пункта пропуска Чоп – Чьерна над Тисой/Захонь на границе со Словакией и Венгрией. Здесь планируется построить интермодальный терминал и прилегающую инфраструктуру на станции Чоп.

Кроме того, планируют реконструкцию станционных путей 1435 мм на станциях Вадул-Сирет и Глубокая-Буковинская в рамках совместных с Румынией проектов.

CEF (Connecting Europe Facility) – это фонд ЕС, созданный в 2014 году для инвестиций в транспортные, энергетические, цифровые и телекоммуникационные проекты. В частности, это основной инструмент для финансирования развития Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Европейская комиссия внесла изменения в индикативные карты Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), включив в нее украинские логистические пути в июле 2022 года.