Советник Байдена обсудит с незападными странами достижение справедливого мира в Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретится в Дании с представителями стран так называемого Глобального Юга, чтобы обсудить вопрос достижения справедливого мира в Украине.

Об этом на брифинге в пятницу заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает корреспондент "Европейской правды".

Как отметил Кирби, советник Байдена по нацбезопасности, как и вся команда Белого дома "тесно сотрудничают с украинцами – то ли речь идет о вопросах военной помощи, то ли об идее справедливого мира и принципах, лежащих в его основе".

"И эти разговоры продолжаются, и мы продолжим вести их – не только с Украиной, но и в равной степени с союзниками и партнерами", – добавил представитель Белого дома, комментируя визит Салливана в Данию.

Накануне СМИ стало известно, что Салливан по просьбе Украины согласился принять участие во встрече в Копенгагене с чиновниками из стран, которые открыто не осудили полномасштабное вторжение России в Украину.

Планируется, что во встрече могут принять участие представители Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, а также Турции и, возможно, Китая, но их перечень еще окончательно не сформирован.

Индия, Бразилия, Китай и ЮАР, которые являются членами группы БРИКС вместе с Россией, отказались присоединиться к западным санкциям против Москвы, оказывая поддержку разной степени Кремлю с тех пор, как он вторгся на территорию Украины.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок в воскресенье отправится в Южно-Африканскую Республику с двухдневным визитом, в рамках которого состоятся переговоры по войне в Украине.