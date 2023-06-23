Белый дом - о наступлении Украины: Боевые действия непредсказуемы, поможем Украине достичь успеха

Соединенные Штаты будут сосредоточены на том, чтобы Вооруженные Силы Украины достигли успеха в своих контраступательных действиях, но учитывают, что динамика на поле боя может меняться.

Об этом в пятницу заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы сосредоточены на том, чтобы гарантировать, что Вооруженные Силы Украины имеют все, чтобы достичь успеха. Войны – непредсказуемы, и враг развивается", – отметил Кирби.

Он подчеркнул, что не будет комментировать контрнаступление Украины вместо украинской стороны, но выразил убеждение, что они бы не начались, если бы украинское военное руководство имело "ложную уверенность в своем успехе".

"И мы не раз говорили, что Россия к этому готовилась, закрывая проблемные участки живой силой, стягивая дополнительные силы, создавая линии обороны – иногда в три ряда. Ведь россияне готовились к обороне, и оборона – надежный способ ведения войны", – пояснил представитель Белого дома.

"А украинцы этому противостоят. Мы все должны признать, что боевые действия могут быть непредсказуемыми, и иногда планы не всегда идут так, как ожидалось... Мы будем сосредотачиваться на том, чтобы они в конце концов достигли успеха", – добавил Кирби.

Напомним, накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что первые контрнаступательные операции Украины якобы имеют меньший успех, чем ожидали на Западе, а российские войска проявили большую компетентность, чем считалось.

Ранее на этой неделе в Пентагоне, комментируя ход контрнаступательных операций Украины, считают, что украинские силы имеют необходимые средства для того, чтобы ее действия были успешными.